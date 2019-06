Einem Medienbericht zufolge sollen deutsche Unternehmen trotz des Bürgerkriegs in Syrien am Export waffenfähiger Chemikalien in das Land mitgewirkt haben. "Süddeutsche Zeitung", Bayerischer Rundfunk und das Schweizer Tamedia-Medienhaus berichten, der Essener Chemiegroßhändler Brenntag habe die Stoffe Isopropanol und Diethylamin an ein syrisches Pharmaunternehmen verkauft, das Verbindungen zum Regime von Machthaber Baschar al-Assad unterhalte.

Die genannten Chemikalien können laut dem Bericht zur Fertigung von Medizin, aber auch zur Herstellung von Chemiewaffen mit dem Nervenkampfstoff Sarin dienen. Die Staatsanwaltschaft Essen prüfe, Strafermittlungen aufzunehmen, heißt es unter Berufung auf die Anklagebehörde. Der Brenntag-Konzern teilte dem Bericht zufolge mit, die Lieferung durch die Konzerntochter Brenntag Schweizerhall AG sei "in Einklang mit dem geltenden Recht" abgewickelt worden.

An dem Vorfall sollen nach den Recherchen auch die Unternehmen Sasol Solvents Germany GmbH in Hamburg sowie BASF am belgischen Standort Antwerpen beteiligt gewesen sein. Dort seien Isopropanol beziehungsweise Diethylamin hergestellt worden. Beide Firmen gaben laut dem Bericht an, keine Kenntnis über den vorgeworfenen Verkauf der Chemikalien nach Syrien gehabt zu haben.

Das Regime von Baschar al-Assad in Syrien soll wiederholt Giftgas gegen Zivilisten in Rebellenhochburgen eingesetzt haben. Mehrere Angriffe sind dokumentiert. Assads Regierung streitet den Einsatz trotz erdrückender Beweislage ab.