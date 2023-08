Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US will in den Vereinigten Staaten tausende Arbeitsplätze streichen und unter anderem durch künstliche Intelligenz ersetzen. Knapp 5000 Stellen vor allem in der Unternehmensorganisation seien betroffen, teilte die Firma mit. Das seien etwas weniger als sieben Prozent der Gesamtbelegschaft.