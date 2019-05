Behördenchef empfiehlt Genehmigung T-Mobile und Sprint kommen Fusion näher

Die Chancen auf einen Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint sind stark gestiegen: Ajit Pai, der Chef der zuständigen US-Branchenaufsicht FCC will seiner Behörde empfehlen, die 26 Milliarden Dollar schwere Transaktion zu genehmigen, wie Pai schriftlich mitteilte. Dafür hatten T-Mobile und Sprint vor allem Zugeständnisse beim Ausbau des ultraschnellen Mobilfunkstandards 5G gemacht. Zudem will sich Sprint von der Prepaid-Marke Boost Mobile trennen.

Sollte die FCC die Fusion tatsächlich offiziell genehmigen, muss auch noch das US-Justizministerium zustimmen. T-Mobile-US-Chef John Legere war vor einigen Wochen in die Kritik der demokratischen Senatorin Elizabeth Warren geraten, weil er und die Manager des Konzerns aus Sicht von Warren auffallend häufig in Hotels des US-Präsidenten Donald Trump abstiegen - dabei hatte Legere sich vor dem Aufstieg Trumps ins Präsidentenamt in einem Twitter-Schlagabtausch abfällig über dessen Hotels geäußert.

Legere bekräftigte nun in einem Blog des Unternehmens die Pläne, vor allem den Netzausbau für die 5G-Frequenzen voranzutreiben. Das ultraschnelle Internet ist wichtig für Schlüsseltechnologien wie Industrie 4.0 und autonomes Fahren.

An den Börsen sorgte die Empfehlung des FCC-Chefs für Kursgewinne bei den beteiligten Unternehmen. Die Aktien der Deutschen Telekom gewannen zeitweise mehr als ein Prozent an Wert, die von T-Mobile US im vorbörslichen Handel um 3,9 Prozent - das entsprach einem Rekordhoch von 78,30 Dollar. Der Aktienkurs von Sprint stieg sogar um gut 20 Prozent, der größte Tagesgewinn seit drei Jahren.

Verzicht auf Huawei

In den vergangenen Jahren war die Fusion der beiden US-Mobilfunkanbieter schon zweimal gescheitert. Würde es diesmal klappen, hätte der vereinte Konzern 127 Millionen Kunden und einen Jahresumsatz von rund 76 Milliarden Dollar. Die Fusion soll den beiden Unternehmen jährliche Einsparungen von rund sechs Milliarden Dollar ermöglichen. Die Konkurrenten AT&T und Verizon wären allerdings auch künftig immer noch jeweils größer.

Um die Fusion durchzubekommen, hatten die Deutsche Telekom und der Sprint-Mehrheitsaktionär Softbank zugesichert, beim 5G-Ausbau auf Produkte des umstrittenen chinesischen Netzwerk-Ausrüsters Huawei zu verzichten und stattdessen auf die europäischen Anbieter Nokia und Ericsson zu setzen.

Vergangene Woche hatte die US-Regierung Huawei und 70 andere Firmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit ist es US-Konzernen untersagt, Geschäfte mit den Chinesen zu machen. Präsident Trump wirft Huawei vor, dass mit seinen Produkten Spionage betrieben werden könne.