Der erste Versuch vor vier Jahren war nicht erfolgreich, und auch diesmal ist er nicht der Favorit: Der Gründer des Technologieriesen und iPhone-Zulieferers Foxconn hat angekündigt, in Taiwan für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Nach seiner Rückkehr von einem Besuch in den USA sagte der 72-jährige Terry Gou am Mittwoch vor Journalisten: »Es besteht das Risiko, dass jederzeit ein Krieg ausbrechen kann.« Die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen müsse 2024 abgewählt werden, um einen »Krieg« mit China »zu vermeiden«.