Die Wunschtafel ist das Herzstück des Ladens, sagt Filialleiterin Regina Kesselring an einem Samstagvormittag, und erklärt das Konzept des neuen Supermarkts in Wollbach, der irgendwie ihnen allen gehört. Denn bei Tante Enso soll der Kunde tatsächlich König sein. Der Dorfladen gehört schließlich nicht irgendeiner Supermarktkette, die Sortiment, Preise und Marken festlegt, sondern ihnen allen: der Dorfgemeinschaft. Jedenfalls zum Teil. Sie haben schließlich dafür gezahlt.

In Dörfern, die für die großen Supermarktketten kaum interessante Standorte bieten, fehlen häufig fußläufig erreichbare Verkaufsstellen. Die Bewohner solcher Gemeinden sind gezwungen, mit dem Auto in die nächste Stadt zu fahren. Vor allem ältere Menschen trifft der Rückgang der lokalen Verkaufsstellen hart, denn ihre Versorgung hängt massiv von einer fußläufigen Erreichbarkeit ab.

In Wollbach, einem 1300-Einwohner-Örtchen nahe Augsburg , sind viele Menschen froh, dass es endlich wieder einen Nahversorger gibt. In vielen kleinen Gemeinden in Deutschland ist die fehlende Versorgung mittlerweile ein Problem. Die Zahl der sogenannten »Verkaufsstellen« geht seit Jahren zurück. Von knapp 50.000 im Jahr 2016 auf heute 34.000.

Auch in Wollbach stand man im vergangenen Jahr vor diesem Problem. Damals schloss dort der letzte Kaufmann seine Ladentür ab, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben. Nicht einmal eine Tankstelle gab es in der Nähe. Das Thema beschäftige sogar den Gemeinderat. Man kam zusammen, suchte nach einer Lösung, meldete sich schließlich bei dem Onlinesupermarkt MyEnso in Bremen . Dort hatte man für Dörfer wie Wollbach eigens ein Supermarktkonzept entwickelt, bei dem die Anwohner zu Genossen ihres eigenen Kaufmannsladens werden. 300 Menschen mit je 100 Euro Anteil müssen sich finden. Diese 30.000 Euro Startkapital nutzt MyEnso, um die Eröffnung abzusichern.

Eigentlich wollte Bausch mit seinem Geschäftspartner Norbert Hegmann einen reinen Onlinesupermarkt bauen, der genau das anbietet, was die Kunden wirklich möchten. Dafür investierte er noch vor der Gründung im Jahr 2016 insgesamt 1,5 Millionen Euro in die Marktforschung. Die Daten wurden Grundlage von MyEnso, eben jener Plattform, über die bis heute die Versorgung der Tante-Emma-Läden läuft.

900 Bewerbungen von Dorfgemeinschaften seien schon eingegangen, sagt Bausch. Jeder Tante-Enso-Supermarkt erwirtschaftet mindestens 500.000 Euro Umsatz im Jahr, sagt Bausch. Ab rund 300.000 Euro verdiene man Geld. Schon ein Ort mit nur tausend Einwohnern habe ein jährliches Umsatzpotenzial von bis zu 2,3 Millionen Euro. Das will der Unternehmer so gut es geht abschöpfen.

Mit seinem Modell versucht er, beides zu verbinden: Durch den zentralen Einkauf für den Onlinesupermarkt kann er preislich mithalten. Durch die kleinen Läden in den Dörfern zusätzliche Kunden gewinnen: Bisher existieren bundesweit sechs Tante-Enso-Filialen, die Hälfte davon in Norddeutschland. Bis Ende des Jahres plant Bausch rund 50 Neueröffnungen. 2030 sollen es schon tausend Filialen sein.

Dafür versucht Tante Enso so gut es geht auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Zwar wird der Großteil des Sortiments zentral gesteuert, dennoch würden die Kundenwünsche auf der Kreidetafel am Eingang so gut es geht berücksichtigt, verspricht Busch. Dass im Getränkeregal dennoch auffällig viele Craftbiere aus Bremen stehen statt Flaschen von den zahlreichen lokalen Brauereien? MyEnso kooperiere eben mit verschiedenen Start-ups aus der Lebensmittelbranche und verschicke neue Produkte direkt an die eigenen Supermärkte, sagt Busch. Und wenn es sich nicht verkaufe, stehe das Bremer Bier auch nicht lange im Regal.

Ein »total schlüssiges Konzept« sei das, findet Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE-Handelsberatung. Die Nahversorgung im ländlichen Raum sei ein großes Thema, Tante Enso passe genau in die Marktentwicklung: Die Verzahnung mit dem Onlineshop gewährleiste den Zugriff auf 20.000 Artikel. Zudem sei im ländlichen Raum das Thema Teilhaben, Mitgestaltung und Identifikation unglaublich wichtig. Das dürfe man nicht unterschätzen. Statt in die nächstgrößere Stadt zu Rewe zu fahren, wollen die Menschen in »ihrem Supermarkt« einkaufen.

In Wollbach sollten sie das eigentlich an 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche können. Eine spezielle Kundenkarte regelt den Eintritt und die Bezahlung auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten. Das zumindest ist die Theorie. In der Praxis jedoch scheitert dieses Vorhaben am strengen bayerischen Ladenschlussgesetz. Auf Anfrage bestätigt das zuständige Ministerium in München, dass Kleinstsupermärkte zwar auch im Freistaat werktags rund um die Uhr öffnen dürften – jedoch nur bis zu einer Verkaufsfläche von 100 Quadratmetern. Zu wenig für Tante Enso. Sonntags sei ohnehin nichts zu machen.

Scheitert am Ende der neue Tante-Emma-Laden an der Bürokratie? Wollbachs Bürgermeister Thomas Bruckmüller will sich jedenfalls dagegen wehren, dass im Supermarkt bald nach 20 Uhr die Lichter ausgehen. Der Laden, gelegen direkt neben seinem kleinen Rathaus, schaffe einen neuen Treffpunkt für den Ort. Er will alles tun, um das Projekt zu retten. Das Konzept, sagt er, »tut doch keinem weh«.

Die Wollbacher Dorfjugend würde es ihm danken. Sie hat den neuen Laden schon vollends angenommen. Jüngster Wunsch auf der schwarzen Kreidetafel: »Dirtea«, ein von der Rapperin Shirin David produzierter Eistee, den man sonst eher in Berliner Spätis findet – und zwar rund um die Uhr.