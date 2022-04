Tarifkonflikt in Polen Eurocontrol warnt vor Tausenden Flugausfällen

Die Rede ist von einer sehr ernsten Situation: Wegen eines Tarifkonflikts in Polen könnte es demnächst Tausende Flugausfälle in Europa geben, teilte die europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt mit. Betroffen sein könnten Verbindungen nach Polen sein, aber auch Flüge durch den polnischen Luftraum.

Neben den bereits vorhandenen Luftraumeinschränkungen wegen des Ukrainekriegs droht bei der zivilen Flugsicherung Pansa in Polen ein Personalengpass. Grund ist ein Konflikt um neue Vergütungsregeln, die laut Nachrichtenagentur PAP Ende des Jahres in Kraft traten.

Kündigungsfrist von 170 der 208 Fluglotsen endet bald

Nach Angaben der europäischen Fluglotsengewerkschaft will ein Teil der polnischen Lotsen die um bis zu 70 Prozent abgesenkten Tarifgehälter nicht akzeptieren. Im Februar hatte die Flugsicherung mitgeteilt, dass sich 170 Fluglotsen an Tower und Center Warschau in der Kündigungsfrist befänden, die für die meisten mit Ablauf April ende. Den Angaben zufolge waren in Warschau im Februar 208 Fluglotsen beschäftigt.