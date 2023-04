Ausfälle und Verspätungen Warnstreiks behindern Verkehr an mehreren Flughäfen

Von einem bundesweiten Warnstreik betroffen ist auch die Energiebranche. Die Gewerkschaften IG BCE und Ver.di wollen im Tarifstreit in der privaten Energiewirtschaft ebenfalls am in den Ausstand treten. Wie die IG BCE am Mittwoch mitteilte, wurden sich Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite auch in der zweiten Verhandlungsrunde nicht einig. Die dritte Runde am 24. April in Essen sei nun »die letzte Chance auf eine friedliche Einigung«, sagte IG-BCE-Verhandlungsführer Holger Nieden.

Die zweite Verhandlungsrunde bezeichnete Nieden als katastrophal. »Die Arbeitgeber haben sich kein Stück auf uns zubewegt und blockieren eine mögliche Einigung komplett.« Zuvor hatte bereits der Ver.di-Bezirk Niedersachsen-Bremen Warnstreiks angekündigt, sollten die Gespräche am Mittwoch in Berlin kein Ergebnis bringen. Laut Ver.di verhandeln die Gewerkschaften für mehr als 30.000 Beschäftigte in der Branche. Betroffen sind unter anderem die Unternehmen E.on, Avacon und Preussen Elektra.