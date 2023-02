Tarifverhandlungen bei Post gescheitert - Streik droht

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Ver.di haben sich in ihrem Tarifstreit weiter nicht einigen können. Damit ist die am Mittwoch begonnen dritte Verhandlungsrunde gescheitert, wie die Gewerkschaft und der Konzern mitteilten. Ver.di kündigte eine Urabstimmung unter ihren bei der Post angestellten Mitgliedern über einen Arbeitskampf an.