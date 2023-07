Vier-Milliarden-Pfund-Projekt Tata will »Gigafabrik« für Akkus in Großbritannien bauen

Der Jaguar-Mutterkonzern Tata will in England eine der größten Akkufabriken für E-Autos in Europa errichten. Hunderte Millionen Pfund an staatlichen Subventionen sollen die Entscheidung offenbar erleichtert haben.