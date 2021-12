Gründer von »The Trade Desk« Tech-Milliardär verlässt Mormonen und spendet 600.000 Dollar an LGBTQ-Aktivisten

Seit Jahren hatte der US-Unternehmer Jeff Green ein Problem mit den Positionen seiner Glaubensgemeinschaft. Nun verließ er die Kirche der Mormonen in einer öffentlichen Protestaktion – und kündigte an, sein Vermögen an Geschädigte zu spenden.