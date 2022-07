Andere Krankenkassen erwirtschafteten zum Teil deut­liche Überschüsse. Die TK, Deutschlands größte Krankenkasse, erklärt dazu, es handle sich um »einen einmaligen Sonderaufwand für die adäquate Absicherung unserer Altersversorgungsverpflichtungen«. In den vergangenen Jahren hätten die Verwaltungskosten »jedoch deutlich unter dem Durchschnitt in der gesetzlichen Krankenversicherung« gelegen. Die Altersrücklagen betreffen auch die Führungsspitze. An deren Gehältern gibt es immer wieder Kritik. Jens Baas, Chef der TK, führt mit einer Gesamtvergütung von 367 418 Euro die Topliste der Krankenkassen-Vorstandsgehälter an.