Endgültiges Aus für Flughafen Tegel Das einsame Ende einer Berliner Ikone

Um Mitternacht ist endgültig Schluss. Dann endet die Betriebspflicht des Flughafens Tegel. Was bleibt sind die Erinnerungen an ein Stück altes Berlin, in dem Funktionalität mehr zählte als Schönheit.