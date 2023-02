Knof verweist damit indirekt auf die lange Jahre magere Entwicklung des Geldhauses. Seit der Finanzkrise 2008 hatte der Konzern überhaupt nur in zwei Jahren Teile des Gewinns als Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt, nämlich 2015 und 2018. Nun soll es wieder eine Dividende für die Aktionäre geben, nämlich 20 Cent pro Aktie. Darüber hinaus will der Vorstand auch über ein Aktienrückkaufprogramm Geld an die Anteilseigner zurückgeben. Insgesamt sollen damit 30 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden, 2023 soll die Quote auf 50 Prozent steigen. Der Aktienrückkauf muss aber noch von der Europäischen Zentralbank (EZB) als Aufsichtsbehörde und von der Finanzagentur des Bundes genehmigt werden.