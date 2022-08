Das Land dürfe die Innovationskraft nicht aus den Augen verlieren, sagte Timotheus Höttges der »Augsburger Allgemeinen«. »Durch den großen Wohlstand hat sich eine gewisse Arroganz bei uns eingeschlichen«, kritisierte er. »Doch das Label ›Made in Germany‹ bröckelt überall.« So schneide Deutschland etwa bei der Digitalisierung des öffentlichen Diensts schlechter als Griechenland ab. »Und in anderen Ländern gibt es nicht so ein Chaos an den Flughäfen wie bei uns«, sagte Höttges. »Und Großprojekte funktionieren bei uns leider oft nicht mehr.«