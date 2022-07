Die Deutsche Telekom verkauft in einer milliardenschweren Transaktion die Mehrheit ihres Funkturmgeschäfts an zwei Investoren aus Nordamerika. Die kanadische Brookfield Asset Management sowie DigitalBridge aus dem US-Bundesstaat Florida, ein Spezialist für digitale Infrastruktur, übernehmen 51 Prozent der Anteile an dem Geschäftsbereich zu einer Gesamtbewertung von rund 17,5 Milliarden Euro, teilte die Telekom mit . Der Rest verbleibe bei der Telekom. Dieser fließen eigenen Angaben zufolge damit Barmittel in einer Höhe von rund 10,7 Milliarden Euro in die Kassen.