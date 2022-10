»Nach reiflicher Überlegung und Auswertung der letzten drei Monate stellen wir leider fest, dass es keine Basis und keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Tennor Group und Hertha BSC geben wird«, heißt es in einer Mitteilung. Die Windhorst-Firma Tennor hatte 2019 für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der GmbH & Co. KGaA des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC erworben. Insgesamt steckte er 374 Millionen Euro in Anteile, er hält aktuell mehr als 60 Prozent.