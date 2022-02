Betriebsrat für deutsches Tesla-Werk Giga-Wahlkampf in Grünheide

In den USA wettert Tesla-Gründer Elon Musk gegen Gewerkschaften. In seiner neuen Gigafactory in Brandenburg küren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt einen Betriebsrat. Innenansichten aus dem Wahlkampf.