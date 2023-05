Audienz in Peking Tesla-Chef Elon Musk trifft chinesischen Außenminister

Eigentlich wollte der Autobauer die Produktion in Schanghai auf 450.000 Fahrzeuge pro Jahr ausweiten. Bislang wurde diese Marke jedoch nicht erreicht. Es gebe »einige Hemmnisse für unsere Expansionsfähigkeiten in China«, hatte Musk vor einigen Tagen in einem TV-Interview gesagt. Die Probleme hätten aber nichts mit mangelnder Nachfrage zu tun. Im selben Interview sagte Musk auch, die Spannungen zwischen China und den USA sollten »jedermann Sorgen bereiten«.