Auf Twitter rahmte Elon Musk seine Ankündigung einer Großfabrik nahe Berlin mit schwarz-rot-goldenen Herzen. Auf einer Preisverleihung in Berlin sagte der Tesla-Chef zudem: "Deutschland baut großartige Autos." So viel Lob dürfte der in der Dieselkrise steckenden deutschen Autoseele schmeicheln - und die Ankündigung des neuen Werks durch den Elektroautobauer stößt in der Region auf Begeisterung.

"Das ist eine hervorragende Nachricht für unser Land. Wir haben uns dafür seit längerem in intensiven Gesprächen und mit guten Argumenten eingesetzt", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. "Ich bin glücklich, dass sich Elon Musk für unseren Standort Brandenburg entschieden hat", sagte der SPD-Politiker. Berlins grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop wiederum twitterte: "Wer Visionen hat, kommt nach Berlin! Willkommen in der Metropolregion, Tesla!"

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX Elon Musk in Berlin: "Deutschland baut großartige Autos"

Musk hatte am Abend überraschend angekündigt, die erste europäische Tesla-Fabrik in Deutschland zu errichten. Bei der Preisverleihung zum "Goldenen Lenkrad" von "Bild" und "Auto Bild" sagte der Tesla-Chef, die Gigafabrik solle in der Nähe des neuen Berliner Flughafens BER gebaut werden. In Anspielung auf dessen um Jahre verzögerte Eröffnung sagte Musk aber auch: "Wir werden definitiv ein höheres Tempo vorlegen müssen als der Flughafen."

Standort soll eigentlich für BMW vorgesehen gewesen sein

In der Gigafabrik südlich von Berlin will Tesla Batterien, Antriebsstränge und Fahrzeuge bauen. "Gestartet wird mit dem Model Y", teilte Musk mit. Teslas Model Y soll ab 2020 auf den Markt kommen. Auf der Internetseite von Tesla waren am Abend bereits Stellen ausgeschrieben, als Standort war Deutschland angegeben. Inzwischen sind die Ausschreibungen wieder von der Website verschwunden. Die Fabrik in Deutschland soll nach bisherigen Angaben voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Zusätzlich zu dem Werk vor den Toren Berlins plane seine Firma auch ein Ingenieurs- und Designzentrum in der Hauptstadt, sagte Musk.

Beim Model Y handelt es sich um einen Kompakt-SUV auf Basis des jetzigen Tesla-Hoffnungsträgers Model 3. Er könnte nach Einschätzung von Experten zum meistverkauften Fahrzeug der Firma werden. Mit dem Model 3, das in Deutschland aktuell ab einem Preis von gut 44.000 Euro zu haben ist, will Tesla sich einen breiteren Markt erschließen. Das Model 3 wird bisher im Stammwerk in Fremont im Silicon Valley gebaut. Die Fabrik ist so überlastet, dass Musk eine Fertigungslinie in einem Zelt neben den Werkshallen aufbauen ließ.

Die neue Fabrik in Deutschland soll laut "Tagesspiegel" auf einer Industriefläche im brandenburgischen Grünheide im Landkreis Oder-Spree südöstlich von Berlin entstehen. Dort sei bereits einmal die Ansiedlung eines BMW-Werks angedacht gewesen. Nun könnte hier künftig bald ein direkter Konkurrent zu BMWs beliebter 3er-Reihe entstehen - mit deutscher Technik. Denn bereits vor drei Jahren hatte Tesla den deutschen Maschinenbauer Grohmann gekauft, der auf Fertigungslinien spezialisiert ist.

"Gute Arbeit für sehr viele Menschen"

In dem neuen Werk sollen laut "Bild"-Zeitung etwa 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Ministerpräsident Woidke sagte: "Die Giga-Fabrik wird Brandenburg als innovativen und internationalen Standort einen weiteren Schub und sehr vielen Menschen gute Arbeit geben."

Im Gespräch für die neue Tesla-Fabrik waren zunächst auch andere Bundesländer - unter anderem das Saarland und Niedersachsen. Mit dem Großraum Berlin-Brandenburg hatte kaum jemand gerechnet. Bisher werden alle Modelle am Stammsitz des Unternehmens in Freemont, Kalifornien hergestellt. Im US-Bundesstaat Nevada errichtete Tesla die erste sogenannte Gigafactory, in der die Batterien für die E-Autos hergestellt werden. Eine zweite Fabrik hat Tesla im US-Bundesstaat New York gebaut, eine dritte entsteht derzeit in der Nähe von Shanghai - dementsprechend wäre der neue Standort die Gigafactory 4.

Tesla gilt als Vorreiter bei der Elektromobilität, kämpfte angesichts teurer und verzögerter Produktions-Anläufe aber immer wieder mit hohen Verlusten - konnte das dritte Quartal aber überraschend mit einem Gewinn von 143 Millionen Dollar abschließen. Die Debatte, ob die Nachfrage nach Elektroautos generell stark genug ist, um Musks ambitionierte Wachstumspläne zu tragen, könnte sich damit abflauen. Allerdings gibt es Konkurrenz aus China, wo Elektrofahrzeuge massiv vom Staat gefördert werden.