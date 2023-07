Doch dieses Datum konnten Tesla und sein Chef Elon Musk nicht halten. Nun aber soll der erste »Cybertruck« in Texas vom Band gelaufen sein. Der Tesla-Konzern gab den Bau des ersten Fahrzeugs in einem Tweet am Wochenende bekannt. Mit dem Beginn einer regulären Massenfertigung wird allerdings erst im kommenden Jahr gerechnet.