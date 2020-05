Streit über Fabrik-Wiedereröffnung Musk droht mit Verlegung der Tesla-Zentrale

Kaliforniens Gouverneur will Fabriken in der Corona-Pandemie wieder öffnen lassen. Aber die Stadt, in der Teslas einzige Auto-Produktionsstätte in den USA steht, sträubt sich. Tesla-Chef Elon Musk ist wütend.