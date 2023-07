Manchmal kommen Dinge anders als geplant – im Fall einer Gigafactory von Tesla in Buffalo kommt das die amerikanischen Steuerzahler wohl teuer zu stehen. Fast eine Milliarde Dollar habe der Bundesstaat New York binnen zehn Jahren in die größte Solarzellenfabrik des Westens gesteckt, berichtet das »Wall Street Journal« . Doch inzwischen gilt das Projekt als gescheitert.