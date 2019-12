Die erste ausländische Produktionsstätte von Tesla ist in Betrieb: Nach nur 357 Tagen nach Baubeginn hat das Tesla-Werk in Shanghai nun die ersten lokal produzierten E-Autos ausgeliefert. Bei einer Zeremonie an diesem Montag wurden 15 E-Autos vom Typ Model 3 an Mitarbeiter von Tesla übergeben. Zwei Milliarden Dollar hat die Tesla-Fabrik gekostet.

Tesla-Manager Wang Hao sagte, der Absatz für die in China hergestellte Limousine sei bislang "sehr gut" gewesen. Das Werk habe ein Produktionsziel von 1000 Einheiten pro Woche oder 280 Autos pro Tag.

Mit der Fertigung der Autos startete Tesla im Oktober. Pro Jahr sollen dort künftig 250.000 und am Ende sogar 500.000 Autos hergestellt werden, die vor Subventionen umgerechnet 45.000 Euro kosten. China will die E-Autos von der Umsatzsteuer befreien und sie somit erschwinglicher machen.

Tesla umgeht durch chinesische Fabrik Zölle

China baut die Elektromobilität massiv aus und ist heute schon der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge. 2018 wurden in der Volksrepublik erstmals eine Million Fahrzeuge verkauft, die durch erneuerbare Energien angetrieben werden. Davon will Tesla profitieren. Zudem entgeht das Unternehmen auf dieser Weise den Einfuhrzöllen für US-Fahrzeuge, die im Zuge des Handelsstreits verhängt wurden.

Besonderer Kaufanreiz ist die bevorzugte Zulassung von E-Autos in großen Städten. Nummernschilder für Benziner werden derweil verlost oder müssen teuer ersteigert werden. Die Käufer müssen oft jahrelang warten, während Elektrofahrzeuge eher zugelassen werden. Auch gibt es in Städten wie Peking ein Fahrverbot jeweils an einem Tag der Woche, das für E-Autos nicht gilt.

E-Auto-Absatz in China schwächelt

Allerdings entwickelte sich der chinesische Markt wegen der schwächelnden Wirtschaft zuletzt schleppend. Noch im September war der Verkauf batterieelektrischer Autos in China im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 33 Prozent eingebrochen. Das lag auch daran, dass die Regierung Subventionen für Elektroautos mit geringer Reichweite strich.

Tesla plant derzeit auch den Bau einer "Gigafactory" in Deutschland. In Grünheide im Kreis Oder-Spree bei Berlin soll von 2021 an das Kompakt-SUV Model Y herstellt werden. Der Baubeginn für die Fabrik auf einer 300 Hektar großen Fläche soll im ersten Halbjahr 2020 sein.