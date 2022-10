Tesla-CEO Elon Musk kündigte in einem Tweet an, die »verrückte Auslieferungswelle zum Quartalsende« künftig zu glätten, »um die Transportkosten zu senken und das Tesla-Team zu entlasten.« Die aktuellen Logistikschwierigkeiten werfen auch einen Schatten auf Musks andere Projekte. Erst am Freitag zeigte der Unternehmer einen Prototyp seines humanoiden Roboters »Optimus« und sagte voraus, dass der Elektrofahrzeughersteller in der Lage sein würde, Millionen davon zu produzieren und sie für weniger als 20.000 Dollar zu verkaufen.