Trotz Rabattschlacht Tesla meldet Milliardengewinn

Eine große Frage in der Branche ist, ob Musk einen Preiskrieg lostritt, bei dem andere Hersteller im Kampf um Kunden für ihre Elektromodelle mit Abschlägen mitziehen müssen. So senkte Konkurrent Ford den Preis seines Elektro-Pick-ups F-150 »Lightning« diese Woche um 10.000 Dollar. Pick-ups sind die populärste Fahrzeugklasse in den USA und Tesla will mit seinem »Cybertruck« in den Markt einsteigen.