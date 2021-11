Möglicher Verkauf von Anteilen Tesla-Aktie fällt nach kurioser Musk-Abstimmung um sieben Prozent

Elon Musk ließ Twitter-Nutzer über den Verkauf eines Zehntels seiner Anteile am E-Auto-Hersteller Tesla abstimmen. Eine Mehrheit ist dafür. Er will sich an das Votum halten.