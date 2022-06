Ob nun auch Tesla dabei ist? Klar ist, dass die Firma zuletzt mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Aufgrund von Chinas strikter Zero-Covid-Politik musste das Unternehmen etwa wochenlang die Fertigung in seiner Gigafactory in Shanghai aussetzen.

Welche Folgen die aktuellen Sorgen bei Tesla für die Beschäftigten der Autofabrik in Grünheide bei Berlin haben und was das für deren geplante Erweiterung bedeutet, ist offen. Vor Ort hat der Hauptausschuss der Gemeinde Grünheide laut Teilnehmerangaben jedenfalls ein Verfahren für einen neuen Bebauungsplan empfohlen. Allein südlich von Berlin will Tesla in einer ersten Phase rund 12.000 Mitarbeiter beschäftigen und etwa 500.000 Fahrzeuge im Jahr bauen.