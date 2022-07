Immer neue Probleme – und düstere Worte des Chefs

Tesla-Chef Elon Musk hatte im Juni erklärt, die neuen Fabriken in Grünheide bei Berlin und Texas würden derzeit »Milliarden« verlieren. Er sprach wörtlich von »gigantischen Geldverbrennungsöfen«. Grund seien ein Mangel an Batterien und Lieferkettenprobleme wegen der Lage in den chinesischen Häfen.

Die vergangenen zwei Jahre seien ein »absoluter Albtraum« gewesen wegen Unterbrechungen der Lieferketten und immer neuen Problemen: »Und wir sind noch nicht damit durch.« Die größte Sorge für Tesla sei die Frage, wie die Fabriken am Laufen gehalten werden könnten, um die Mitarbeiter bezahlen zu können und nicht Pleite zu gehen.