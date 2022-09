Brüssel sieht Pläne der US-Regierung kritisch

Nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung wird Tesla trotz möglicher Steuererleichterungen in den USA seine Batteriefabrik in Deutschland errichten. Das teilte das Ministerium am Donnerstag in Potsdam mit.

Das Wirtschaftsministerium erklärte derweil, es habe am Donnerstag erste Informationen dazu erhalten, sagte eine Sprecherin. »Möglich scheint, dass Tesla einzelne Prozessschritte in den Werken neu priorisiert, der Standort Grünheide jedoch in Aufbau und mit seinen Arbeitsplätzen so erhalten bleibt.« Den Bericht wollte sie nicht kommentieren, schreibt dpa.