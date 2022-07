Eine Irreführung der Verbraucher wirft der Verband Tesla auch bei Werbeaussagen zum CO₂-Ausstoß der Fahrzeuge vor. Der Autobauer werbe damit, dass sein Model 3 kein CO₂ ausstoße. Viele Käufer gingen davon aus, dass dadurch der CO₂-Ausstoß durch Autos insgesamt verringert werde. »Für viele ist das ein entscheidender Anlass zum Umstieg auf ein E-Auto«, hieß es in der Mitteilung. In der Realität sei es aber so, dass der US-Konzern eingesparte Rechte zur CO₂-Emission seiner eigenen Flotte an andere Autohersteller verkaufe. Der US-Konzern hat damit nach eigenen Angaben allein im Jahr 2020 1,6 Milliarden Dollar verdient. Im Übrigen führt auch die Herstellung der Autos und die Bereitstellung des jeweils benötigten Ladestroms während der Nutzung zum Ausstoß von beträchtlichen Mengen CO₂.