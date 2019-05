Mehr als zwei Milliarden Dollar sollen Tesla bei seinem Expansionsdrang helfen - so viel frisches Geld will sich der US-Elektroautobauer bei Investoren beschaffen. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk kündigte eine entsprechende Kapitalerhöhung an.

Musk hatte einen solchen Schritt zuletzt schon angedeutet, nachdem Tesla im ersten Quartal rund 702 Millionen Dollar Verlust und relativ geringe Barreserven auswies. Davor hatte Tesla ein halbes Jahr lang Gewinne gemacht.

Analysten sehen angesichts der dürftigen Kapitaldecke des Unternehmens schon lange Mittelbedarf. Musk hatte allerdings zunächst monatelang wiederholt, frisches Geld sei nicht nötig und Anlegern dauerhafte Gewinne versprochen. Tesla verfolgt mit seinen Elektroautos ambitionierte Expansionspläne, die enorm viel Geld verschlingen.

Die nun geplante Kapitalerhöhung soll in Form von Wandelanleihen und 2,72 Millionen neuen Aktien erfolgen. Insgesamt könnte Tesla mehr als 2,1 Milliarden Dollar einsammeln. Am Markt kam dies gut an, Teslas Aktien schossen vorbörslich um fünf Prozent in die Höhe.

Firmenchef Musk will sich auch selbst mit zehn Millionen Dollar beteiligen. Bisher hält er knapp 20 Prozent an dem Autobauer. Vor wenigen Tagen hatte Musk sich mit der Börsenaufsicht SEC darüber geeinigt, unter welchen Bedingungen er twittern darf. In der Vergangenheit hatten seine Tweets Schwankungen im Aktienkurs von Tesla ausgelöst.