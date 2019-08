Hans Rausing Tetra-Pak-Erbe ist tot

Der schwedische Milliardär Hans Rausing ist gestorben. Der Sohn des Tetra-Pak-Erfinders Ruben Rausing wurde 93 Jahre alt. Er half dabei, das Unternehmen seines Vaters zu einem der weltgrößten Verpackungshersteller für Lebensmittel zu machen.

Hans Rausing sei friedlich an der Seite seiner Frau Marit in ihrem Haus in Südengland eingeschlafen, teilte die Familie mit. Er hinterlässt neben seiner Frau zwei Töchter, Lisbet und Sigrid und einen Sohn, Hans Kristian Rausig.

Die von Hans Rausings Vater 1951 erfundenen Tetra Paks entwickelten sich zu einer Erfolgsgeschichte. Die Kartons konnten einfach gestapelt, sortiert und transportiert werden. Deshalb wurden sie für Getränke eine wirkungsvolle Alternative zu Glasflaschen.

Rausing erbte 1983 die Hälfte des Kartonherstellers Tetra Laval von seinem Vater. 1995 verkaufte er seinen Anteil für rund sieben Milliarden Dollar an seinen Bruder Gad.

Im Jahr 1982 war Rausing ins englische Wadhurst Park gezogen, wo er Ländereien besitzt. Er galt als einer der reichsten Menschen Großbritanniens und hatte einen Ruf als Philanthrop. Schlagzeilen machte vor allem sein Sohn Hans Kristian mit seiner Drogensucht, die seine Schwester Sigrid literarisch verarbeitete.