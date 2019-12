The Squaire Das teuerste Bürohaus steht am Frankfurter Flughafen

Die Büro- und Hotelimmobilie The Squaire am Frankfurter Flughafen wurde verkauft. Der Erlös soll laut "Handelsblatt" bei 940 Millionen Euro liegen - das wäre der höchste Preis, der für ein Gebäude in Deutschland in diesem Jahr bezahlt wurde. Die Wirtschaftszeitung beruft sich dabei auf Informationen durch mehrere mit der Transaktion vertraute Personen.

In dem lang gestreckten Gebäude residieren neben anderen Mietern zwei Hotels, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Lufthansa. Der 660 Meter lange Riegel über dem Fernbahnhof wurde 2010 unter dem Namen Airrail Center von der Immobiliengesellschaft IVG errichtet. Der Bau des "liegenden Hochhauses" geriet wegen der diffizilen Statik extrem aufwendig und zog einen massiven Anstieg der Baukosten nach sich.