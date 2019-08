Rettungspaket für Reisekonzern Chinesischer Großaktionär und Gläubiger gewähren Thomas Cook Milliardenhilfe

Der älteste Reisekonzern der Welt, Thomas Cook, hat eine grundsätzliche Einigung über seine Rettung erzielt. In das Unternehmen sollen 900 Millionen britische Pfund (umgerechnet 995 Millionen Euro) frisches Kapital fließen, die Hälfte davon von Fosun. Der Rest kommt von den kreditgebenden Banken und wesentlichen Gläubigern.

Die Anteile der bisherigen Aktionäre würden deutlich entwertet, weil die bislang aufgelaufenen Schulden in Eigenkapital gewandelt werden sollen.

Damit kommt Fosun mit der Übernahme des angeschlagenen britischen Touristikkonzerns schneller voran als geplant. Wie schon im Juli vereinbart, wird Thomas Cook in einen Reiseanbieter und eine Fluggesellschaft aufgespalten.

Fosun will 450 Millionen Pfund an frischem Geld bereitstellen, drei Viertel des Reisegeschäfts und ein Viertel der Airline-Gruppe übernehmen. Die wichtigsten Banken und Anleihegläubiger bringen ebenfalls 450 Millionen Pfund auf. Sie wandeln die Schulden, die Thomas Cook bei ihnen hat, um in 25 Prozent des neuen Kapitals vom Touranbieter und 75 Prozent der Airlines, zu denen auch der deutsche Ferienflieger Condor gehört.

Frisches Geld soll Investitionen ermöglichen

Nach Bekanntgabe des Rettungsplans sackte die Aktie von Thomas Cook um fast 15 Prozent auf einen Pence ab. "Der Vorstand hat derzeit die Absicht, die Börsennotierung beizubehalten", teilte Thomas Cook mit. Die Umsetzung der Vorschläge könne jedoch zu einem Rückzug vom Aktienmarkt führen.

Das Rettungspaket soll bis Anfang Oktober fertiggestellt werden. Dazu sind aber noch viele Vereinbarungen mit allen Beteiligten und die Zustimmung von Wettbewerbsbehörden notwendig.

Das frische Geld soll Thomas Cook ausreichenden Spielraum für das Winterhalbjahr 2019/2020 liefern und Investitionen beispielsweise in Hotels ermöglichen. Ursprünglich war nur eine Finanzspritze von 750 Millionen Pfund vorgesehen.

Brexit und schwaches Pfund als Krisenursachen

Der weltweit zweitgrößte Reisekonzern nach TUI war durch eine milliardenschwere Abschreibung auf ein britisches Tochterunternehmen und ein schwächeres Reisegeschäft in die Krise geraten. Stärker als TUI leidet Thomas Cook unter der mit Brexit und schwächerem Pfund einhergehenden Reiseunlust der Briten.

Einen Plan zum Verkauf der Airlines, mit dem Condor zu seinem früheren Eigner Lufthansa hätte zurückkehren können, gab das hochverschuldete Unternehmen vorerst auf. Dennoch könnten Condor und Lufthansa Insidern zufolge enger zusammenrücken, indem sie gemeinsam Langstreckenflüge anbieten.

Fosun ist bereits seit 2015 mit 18 Prozent als größter Aktionär an Thomas Cook beteiligt. Die vom Hongkonger Milliardär Guo Guangchang mitgegründete Gruppe zählt zu den gewichtigsten Konglomeraten in China. In Deutschland ist Fosun am Modekonzern Tom Tailor und der Privatbank Hauck & Aufhäuser beteiligt.

Thomas Cook gilt als ältester Reiseveranstalter der Welt. Seine erste Pauschalreise hatte der Baptistenprediger Thomas Cook im Juli 1841 organisiert, um rund 500 Reisende per Bahn vom britischen Leicester zu einem Treffen nach Loughborough zu bringen.