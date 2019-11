Insolventer Reisekonzern Galeria Karstadt Kaufhof übernimmt Teile von Thomas Cook

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof erweitert sein Touristikgeschäft durch die Übernahme von Teilen des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook.

Insgesamt 106 Reisebüros und die deutsche Onlineplattform würden von Galeria Karstadt Kaufhof übernommen und weitergeführt, sagte ein Sprecher. Darauf habe sich das Unternehmen mit dem Insolvenzverwalter geeinigt. Ein Großteil der Arbeitsplätze in den beiden Bereichen werde erhalten.

Das Reisegeschäft von Galeria Karstadt Kaufhof umfasste bislang 78 Reisebüros in Warenhäusern sowie weitere 22 Verkaufspunkte in Innenstädten. Durch die Übernahme wird die Zahl der Reisebüros also mehr als verdoppelt. Zum übernommenen Onlinegeschäft von Thomas Cook zählen die E-Commerce-Plattform und eine für das Reisegeschäft maßgeschneiderte IT sowie entsprechende Kundendaten.

Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörde sowie des Gläubigerausschusses von Thomas Cook.