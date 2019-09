Reisekonzerne Thomas Cook hat das Duell gegen TUI verloren

Es ist der Alptraum jedes Urlaubers: Die Pauschalreise wurde schon Wochen oder Monate vorher bei einem Veranstalter gebucht und bezahlt. Trotzdem will der Hotelier bei der Abreise noch zusätzliches Geld sehen, hält den Gast fest und will ihn erst gehen lassen nachdem der seine Kreditkarte gezückt und einen Zusatzbetrag entrichtet hat.

Die Geschichte ist keine Räuberpistole. Touristen in einem Strandhotel im tunesischen Badeort Hammamet in der Nähe von Tunis passierte genau das am vergangenen Wochenende. Sie hatten beim britischen Reisekonzern Thomas Cook gebucht, der in der Nacht zum Montag Insolvenz anmelden musste.

Was sich zur Zeit um den vor 178 Jahren von einem Baptistenprediger gegründeten Reiseveranstalter abspielt, ist ein Drama - nicht nur für die 600.000 Urlauber in aller Welt, die nun bangen müssen, ob, wann und wie sie nach Hause kommen, sondern auch für das Unternehmen selbst.

Thomas Cook ist auch in Deutschland stark vertreten - unter anderem mit Anbietern wie Neckermann oder Bucher, aber auch mit dem Charter-Flieger Condor. Diese Firmen sind bislang noch nicht Pleite. Deshalb fliegt Condor, anders als die Schwestergesellschaften in Großbritannien, erst einmal weiter.

Was TUI besser gemacht hat

Der Niedergang von Thomas Cook war abzusehen. Viele Jahre lang hatte sich das Unternehmen mit dem deutschen TUI-Konzern einen Wettstreit um die Führungsposition im Urlaubsgeschäft geliefert. Wer hat die besseren Angebote ? Wer wagt die kühneren Zukäufe? Wer hat das professionellere Spitzenpersonal?

Seit diesem Montag kann das Duell als entschieden betrachtet werden, vermutlich für lange Zeit - und zugunsten des TUI-Konzerns aus Hannover. Dessen Chef Fritz Joussen mag zuweilen etwas knorrig wirken, aber bei der TUI hat der frühere Vodafone-Manager als Quereinsteiger fast alles richtig gemacht. Der Konzern verfügt über rund 400 eigene Hotels und eine 50-prozentige Beteiligung an der spanischen Kette RIU.

DPA TUI-Fly-Flugzeug (Archivbild): Die bessere Strategie

Dem Konkurrenten Thomas Cook fehlte für so etwas das Geld, er war 2012 schon einmal knapp an der Pleite vorbeigeschrammt. Die Schulden aus der damals erfolgten Umfinanzierung drückten schwer - und behinderten die nötige Neuaufstellung des Unternehmens.

Das klassische Veranstaltergeschäft - die Verknüpfung von Pauschalreise, Flug, Hotel und Verpflegung - war für beide Konzerne lange Zeit die tragende Säule. Doch gerade dieses Geschäft bröselt seit Jahren: Urlauber stellen sich ihre Reisen heute selbst im Internet zusammen, und neue Anbieter wie Airbnb haben einen guten Teil des Geschäfts abgezogen.

Joussen und seine TUI-Manager reagierten früh auf diese Trends, indem sie ihre IT-Systeme umstellten, Eigenmarken und eigene Hotels entwickelten und aufs boomende Kreuzfahrtgeschäft setzten. Bei Thomas Cook passierte das aller nur zögerlich - und dieses Zögern rächt sich nun.

Während TUI schon sondierte, welche Rolle die Kryptowährung Bitcoin in einem künftigen Geschäftsmodell spielen könnte, kaufte Thomas Cook lieber noch Reisebüros, die bald darauf mangels Kunden wieder schließen mussten.

Condor als Filetstück

Als Ganzes dürfte Thomas Cook wohl kaum überleben, vermutlich wird der Insolvenzverwalter in Großbritannien versuchen, die Einzelteile meistbietend weiterzuverkaufen. Und dabei dürfte vor allem die deutsche Tochtergesellschaft Condor eine wichtige Rolle spielen.

Die Fluglinie verfügt im Gegensatz den anderen Airlines des Konzerns über ein ansehnliches Einzelplatzgeschäft - und dürfte laut Auskunft eines hochrangigen Managers auch im laufenden Jahr wieder einen ansehnlichen Gewinn erwirtschaften.

Doch das allein wird nicht reichen. Weil viele Lieferanten inzwischen Vorkasse verlangen und Condor für kommende Nachfrageeinbußen gewappnet sein will, hat die Fluglinie bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit von bis zu 200 Millionen Euro beantragt - doch die Genehmigung lässt auf sich warten.

Condor-Chef Ralf Teckentrup braucht das Geld, weil er einen Verkauf unbedingt verhindern will - Condor, so die Idee des Managements, soll auf jeden Fall eigenständig bleiben. In den vergangenen Monaten, so berichten Insider, haben die Manager vorsorglich schon mal versucht, möglichst viel Geld zusammenzuhalten.

Der Notfall, den sie fürchteten, ist nun eingetreten. Nun hängt das Schicksal des Unternehmens an der Entscheidung der Bundesregierung.