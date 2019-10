An beliebten Urlaubszielen sorgt die Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook bei Hotels für finanzielle Probleme. Allein der griechische Hotelverband (HHF) rechnet kurzfristig mit Kosten von rund 500 Millionen Euro. Spanien geht von mindestens 200 Millionen Euro aus, davon allein 100 Millionen Euro auf der Urlaubsinsel Mallorca.

Der britische Mutterkonzern hatte Anfang vergangener Woche Insolvenz angemeldet, kurz darauf folgten drei deutsche Thomas-Cook-Gesellschaften. Hunderttausende Menschen mussten ihre Reise abbrechen.

In der Türkei würden manche Unterkünfte wegen der Pleite in jedem Fall früher schließen als geplant, heißt es beim dortigen Hotelverband. Deutlicher äußert sich der Tourismus-Beratungsrat TIK: Er spricht von einer "schweren Krise", die zunächst mit bis zu 350 Millionen Euro zu Buche schlagen könnte.

Die Kosten entstehen nicht nur durch mögliche Ausfälle bei der Begleichung aktuell offener Rechnungen seitens Thomas Cook, heißt es in Griechenland. Hinzu kämen fehlende Urlauber - denn viele Gäste reisen im Oktober gar nicht mehr an - sowie die Kosten für den allgemeinen Betrieb. "An den Hotels hängen das Personal, die Zulieferer und über die Steuern auch die Staatskasse", sagte HHF-Präsident Grigoris Tasios.

Medienberichten zufolge hatten weltweit einige Hotels, die um ihre Existenz fürchten, Gäste nach der Pleite bedrängt. Auf Mallorca und in Indonesien sollen Gäste aufgefordert worden sein, ihren Aufenthalt erneut zu bezahlen. In der Dominikanischen Republik sollen Hotelmitarbeiter versucht haben, Gäste an der Abreise zu hindern. Das legt ein Video nahe, das der Sender n-tv veröffentlicht hat. Dabei soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.