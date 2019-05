Großer Stellenabbau statt Fusion Aktienkurs von Thyssenkrupp steigt um bis zu 28 Prozent

So schnell kann's gehen: Als die Börse in Frankfurt am Freitagmorgen eröffnete, da lag die Marktkapitalisierung des Industriekonzerns Thyssenkrupp noch unter sieben Milliarden Euro. Wenige Stunden später und kurz vor Handelsschluss waren es dagegen zwischenzeitlich fast zwei Milliarden Euro mehr.

Der Kurs der Thyssenkrupp-Aktie stieg um bis zu 28 Prozent. Auslöser war eine krasse Wende des Managementkurses: Der Industriekonzern hält ein Veto der EU-Wettbewerbshüter gegen die lange geplante Fusion seines Stahlgeschäfts mit Tata Steel aus Indien für unvermeidbar.

Deshalb soll nun auch die geplante Aufspaltung des Konzerns abgesagt werden, wie Thyssenkrupp am Freitag in Essen ankündigte. Statt der Teilung strebt das Unternehmen nun den Börsengang des Aufzuggeschäfts an - und streicht im Zuge der strategischen Neuausrichtung weltweit 6000 Stellen.

In Deutschland sind davon 4000 Stellen betroffen. Weitere Einzelheiten dazu soll es nach Angaben von Vorstandschef Guido Kerkhoff im August geben. Personalvorstand Oliver Burkhard sagte, angesichts der Größenordnung der geplanten Streichungen könne er "betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen".

Thyssenkrupp ist nach dem Kurssprung an der Börse nun nicht länger der Konzern mit der geringsten Marktkapitalisierung im Dax. Schlusslicht im deutschen Leitindex ist in puncto Unternehmenswert nun das Spezialchemieunternehmen Covestro mit rund 8 Milliarden Euro.