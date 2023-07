Das Verfassungsgericht sah das anders. »Der Beschwerdeführer hatte Kenntnis von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen und war, soweit er nicht persönlich anwesend war, nach seinem eigenen Vortrag durchgehend anwaltlich vertreten«, heißt es. Auch sei ihm eine Dolmetscherin zur Seite gestellt worden. Er sei gerade nicht zum bloßen Objekt eines staatlichen Verfahrens degradiert worden.

Auch an der persönlichen Verantwortlichkeit des Managers für den Brand besteht laut Verfassungsgericht keine Zweifel. Das Feuer und eine Explosion hatten in dem Werk in Turin am 6. Dezember 2007 großen Schaden angerichtet, die sieben Opfer starben an schweren Verbrennungen. Sechs der Opfer rangen bis zu drei Wochen lang mit dem Tod. Die Anklage hatte dem Unternehmen bewusste Fahrlässigkeit und fehlende Investitionen in den Brandschutz vorgeworfen. So sollen etwa die Feuerlöscher leer gewesen sein, auch das Notruftelefon funktionierte Zeugenaussagen zufolge nicht.