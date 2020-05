Halbjahresbilanz Thyssenkrupp meldet Milliardenverlust

Die Coronakrise setzt Thyssenkrupp zusätzlich zu: Der Stahlkonzern in der Krise hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahrs 1,3 Milliarden Euro Verlust gemacht. Besserung ist vorerst nicht in Sicht.