Stahlkrise ThyssenKrupp muss sogar beim Büromaterial sparen

Es ist ein fast schon verzweifelt anmutendes Sparpaket, das ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff Mitarbeitern des Konzerns am Freitag vergangener Woche per Brandbrief ankündigte.

Kerkhoff verhängte demnach einen "sofortigen Einstellungsstopp" für die Konzernverwaltung; jede Ausnahme müsse ab sofort vom Vorstand genehmigt werden, heißt es in dem Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt. Ferner sollen Reisen, Tagungen und Veranstaltungen auf das "Nötigste begrenzt" werden.

Projektkosten, zumal externe Kosten für Berater, sollen so weit wie möglich "reduziert, gekürzt oder ganz abgesagt werden". Selbst die Bestellung von Hardware und Büromaterial will der Vorstand einschränken.

Die "angespannte Ergebnissituation" und die "aktuelle konjunkturelle Entwicklung" machten es nötig, über die bereits eingeleiteten Umstrukturierungsprogramme hinaus auch "kurzfristige Einsparpotenziale zu realisieren", schreibt Kerkhoff. "Gemeinsam müssen wir große Anstrengungen unternehmen, um unsere aktuellen Ziele zu erreichen."

Thyssen spricht von Signal an die Mitarbeiter

Mit den Spar- und Umstrukturierungsmaßnahmen will Kerkhoff offenbar weitere Gewinnwarnungen und einen Absturz des Aktienkurses verhindern. Nach der schlechten Wertentwicklung der vergangenen Monate droht dem Gründungsmitglied des Dax inzwischen sogar ein Abstieg in die Börsen-Zweitklassigkeit.

Im Konzern will man davon nichts wissen. Dort wird der Brief als Signal an die Mitarbeiter gewertet, die vor Wochen eingeleiteten Maßnahmen nun zügig umzusetzen.

Kerkhoff hatte den Chefposten bei ThyssenKrupp im Juli 2018 von Heinrich Hiesinger übernommen. Nach der geplatzten Stahlfusion mit dem indischen Großkonzern Tata Steel im Mai hatte er eine neue Unternehmensstrategie versprochen.