Auch die neue Thyssenkrupp-Chefin bekommt die Krise in ihrem Konzern wohl erst mal nicht in den Griff. Die eingeleiteten Schritte zur Verbesserung der Entwicklung würden im laufenden Geschäftsjahr noch nicht voll durchschlagen, sagte Martina Merz bei der Vorlage der Bilanz 2018/19.

Im vergangenen Geschäftsjahr fuhr der Konzern nach eigenen Angaben einen Nettoverlust von 304 Millionen Euro ein, nach einem Fehlbetrag von 62 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis brach insbesondere wegen des schwachen Stahlgeschäfts und der Flaute beim Absatz von Autokomponenten von 1,4 Milliarden auf 802 Millionen Euro ein. Merz erwartet hier 2019/20 keine Verbesserung, sondern ein bereinigtes Ebit-Ergebnis auf Vorjahresniveau. Der Nettoverlust werde wegen der Restrukturierungen noch höher sein als zuletzt.

Im Herbst war das einst mächtigste Industrieunternehmen Deutschlands zudem aus dem Leitindex Dax gefallen. Nach dem Abgang des bisherigen Chefs Guido Kerkhoff droht das Unternehmen zur Resterampe zu werden. Der Finanzinvestor Cevian will Kasse machen - die Aufzugsparte, das einzige Geschäftsfeld mit Perspektiven und hohen Erträgen, soll womöglich bald aus dem Konzern gelöst werden.

Andere Sparten sollen ebenfalls umstrukturiert werden: Der Anlagenbau, der zur Zeit Verluste schreibt, soll operativ wieder in die Spur gebracht werden. Gleichzeitig prüft Thyssenkrupp die Möglichkeit, das Geschäft mit Partnern oder unter einem neuen Dach weiterzuentwickeln, hieß es vom Unternehmen. Im Geschäftsfeld System Engineering, das Komponenten rund um die Themen Karosserie und Antriebsstrang für die Automobilindustrie fertigt sowie Automatisierungslösungen für elektrische Speicher- und Antriebssysteme anbietet, sollen etwa 640 Stellen abgebaut werden.

"Wir drehen jeden Stein um"

Wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt strich die frühere Bosch-Managerin Merz mit Unterstützung des Vorstands und des Aufsichtsrats nun die Dividende. Auch die Mittelfristziele würden nicht wie geplant 2020/21 erreicht. Merz stellte eine Entscheidung über den Börsengang oder Verkauf der lukrativen Aufzugssparte für das erste Quartal 2020 in Aussicht und kündigte einen drastischen Stellenabbau in der Zentrale an.

Marcel Kusch/dpa Die Konzernzentrale in Essen: Auch hier sollen Stellen abgebaut werden

Die 56-Jährige hatte Anfang Oktober die Führung des kriselnden Traditionskonzerns von Kerkhoff übernommen. Die Ingenieurin ist die dritte Führungsspitze innerhalb von nur 15 Monaten. Sie soll auch nur eine Übergangslösung sein: Nach maximal zwölf Monaten soll Merz die frühere Aufsichtsrätin in das Aufsichtsgremium zurückkehren und Platz für die oder den nächsten Vorstandschef machen.

Am Mittwoch hatte Thyssenkrupp angekündigt, im automobilen Anlagenbau in Deutschland 640 Stellen zu streichen. In der Essener Zentrale werde binnen zwölf Monaten die Zahl der Mitarbeiter auf 430 von knapp 800 reduziert. Schon Kerkhoff hatte angekündigt, 6000 der 160.000 Jobs im Konzern zu streichen, darunter 4000 in Deutschland. Thyssenkrupp hat für das laufende Jahr einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag für Restrukturierungen reserviert.

DPA Martina Merz ist die dritte Führungsspitze innerhalb von nur 15 Monaten - und nur Übergangslösung

"Wir drehen gerade jeden Stein im Unternehmen um", kündigte Merz an. Die Performance etlicher Geschäfte sei nicht zufriedenstellend. "Das hat auch damit zu tun, dass notwendige strukturelle Verbesserungen und Restrukturierungen nicht mit der notwendigen Konsequenz umgesetzt wurden. Das werden wir jetzt angehen. Zügig und systematisch."