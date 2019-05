Gescheiterter Konzernumbau Thyssenkrupp will 6000 Arbeitsplätze streichen

Nach dem Platzen der Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata hat der Industriekonzern den Abbau Tausender Arbeitsplätze angekündigt. 6000 Stellen sollten wegfallen, 4000 davon in Deutschland, sagte Vorstandschef Guido Kerkhoff. Statt der Aufteilung des Traditionsunternehmens in zwei Teile hat der Vorstand dem Aufsichtsrat nun einen Börsengang des lukrativen Aufzugsgeschäfts vorgeschlagen.

Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff will mit dieser radikalen Kehrtwende den kriselnden Konzern stabilisieren. "Thyssenkrupp wird sich stattdessen grundlegend neu ausrichten, um die operative Leistungsfähigkeit entscheidend zu verbessern", teilte der Konzern nach der gescheiterten Aufspaltung mit.

Die Holding soll schlanker aufgestellt und die Verwaltungskosten deutlich gesenkt werden. Da es sich um "tiefgreifende Einschnitte" handele, könnten betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen werden, sagte Personalvorstand Oliver Burkhard. In der Gesamtzahl der zu streichenden Arbeitsplätze seien 2000 Stellen enthalten, die auch bei der Stahlfusion mit Tata gestrichen werden sollten. "Es ist ein recht tiefgreifender Einschnitt", sagte Burkhard.

Thyssenkrupp hatte zuvor erklärt, dass die Fusion wegen Bedenken der EU-Kommission wohl nicht genehmigt worden wäre - und hat die geplante Aufspaltung des Unternehmens abgesagt. Kerkhoff zeigte sich enttäuscht und sprach von einem Rückschlag. Bei Thyssenkrupp gibt es nach Unternehmensangaben 27.000 Stahlarbeiter, die Fusion mit Tata hätte ihn eine Perspektive gegeben.

Nun muss Thyssenkrupp wohl alleine mit den Problemen klarkommen: Die Branche brauche eine Konsolidierung, sagte Konzernchef Kerkhoff. So leide die Stahlindustrie unter erheblichen Überkapazitäten. Zu der Geschäftslage deutete er bereits an, diese liege unter den Erwartungen und sprach von einem "schwachen ersten Halbjahr". Thyssenkrupp will seine Zahlen für das zweite Quartal am Dienstag vorlegen.

DPA Guido Kerkhoff

Die Thyssen-Aktie schoss in der Spitze mehr als 20 Prozent in die Höhe. Die Arbeitnehmervertreter fordern nun ein klares Zukunftskonzept.

