Abbau von 6000 Stellen ThyssenKrupp will Kündigungen vermeiden

Der Industriekonzern ThyssenKrupp hat kurz nach der geplatzten Stahlfusion nach eigenen Angaben eine Grundlagenvereinbarung mit der IG Metall geschlossen. Darin sichert das Unternehmen der Gewerkschaft zu, beim Abbau von 6000 Arbeitsplätzen - davon allein 4000 in Deutschland - so weit wie möglich auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Das teilte Thyssenkrupp-Personalvorstand Oliver Burkhard über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Gutes Signal: Wir haben eine Grundlagenvereinbarung mit der #IGMetall. Wir beschreiben, was wir uns zumuten. Betriebsbedingte Kündigungen wollen wir vermeiden, sind aber in Ausnahmen (ultima ratio) möglich. Wir sind ehrlich zu uns selbst. Gemeinsam für #thyssenkrupp. #newtk — Oliver Burkhard (@oburkhard) 11. Mai 2019

Burkhard schloss Kündigungen zwar nicht aus, bezeichnete sie aber als "ultima ratio" - also als die Möglichkeit, die als letztes in Betracht gezogen wird. Den Stellenabbau will der Konzern binnen drei Jahren vollziehen. Durch die Absage der Stahlfusion mit Tata wurden auch die weitreichenden Beschäftigungsgarantien wertlos, die die IG Metall mit Thyssenkrupp vereinbart hatte.

ThyssenKrupp steht vor einem radikalen Strategiewechsel. Der Konzern hatte am Freitag seine geplante Aufspaltung in zwei eigenständige Unternehmen abgesagt und auch die Fusion seiner Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata gestoppt. Man rechne nicht mehr mit der Genehmigung der Fusion durch die EU-Kommission, begründete ThyssenKrupp-Vorstandschef Guido Kerkhoff die Entscheidung.

Reaktion der Börse: 28 Prozent Wertsteigerung

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begrüßte die Vereinbarung zwischen Unternehmen und IG Metall. "Das Konzept, das mir Vorstand und Gewerkschaften gemeinsam vorgestellt haben, ist überzeugend. Es bietet Zukunftschancen für ThyssenKrupp und für Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen", ließ er nach einem Treffen mit Kerkhoff und dem Vizevorsitzenden des Thyssenkrupp-Aufsichtsrats, Markus Grolms von der IG Metall, mitteilen.

Der Aufsichtsrat muss den Plänen Kerkhoffs bei seiner Sitzung am 21. Mai zustimmen. Bereits am Samstagabend empfahlen das Präsidium und der wichtige Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss des Kontrollgremiums, dies zu tun. Martina Merz ist sowohl Vorsitzende des Aufsichtsrats als auch Vorsitzende des Strategie- und Investitionsausschusses. Sie sprach am Samstag laut Mitteilung von einer verantwortungsvollen Entscheidung des Vorstandes.

Kerkhoff hatte bereits am Freitag deutlich gemacht, dass er den Aufsichtsrat, in dem die Krupp-Stiftung und der schwedische Investor Cevian die größten Aktienpakete vertreten, auf seiner Seite sieht. Cevian-Co-Chef Lars Förberg forderte, es sei eine fundamentale Neuausrichtung notwendig.

Die Investoren an den Börsen reagierten am Freitag sehr positiv auf die Entwicklungen. Der Aktienkurs stieg mit 28 Prozent um mehr als ein Viertel.