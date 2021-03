Konzernumbau bei Douglas Icon: Spiegel Plus Morgens 1000 Leute raus, nachmittags #Forwardbeauty

Bio-Ecke und Botox to go: Chefin Tina Müller will die ehemals biedere Parfümeriekette neu aufstellen. Kosten runter, Filialen schließen, dafür mehr Online-Shopping. Investoren jubeln. Mitarbeiterinnen sind entsetzt.