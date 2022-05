Weil er seine marktbeherrschende Stellung missbrauchen soll, verklagt der Mutterkonzern der Dating-App Tinder den Technologieriesen Google in den USA . Für das Betriebssystem Android kontrolliere und dominiere Google »fast vollständig den Markt für den Vertrieb von Apps«, so ein Sprecher der Match Group. Der Konzern habe »seine Macht auf verschiedene Weise zum Nachteil von Nutzern und App-Entwicklern missbraucht«.

Konkret geht es darum, dass Google den App-Betreibern untersagen will, alternative Bezahlsysteme in ihren Programmen anzubieten. Die Match Group will Google gerichtlich dazu zwingen, Zahlungsalternativen zuzulassen. Dadurch würden Google jedoch Provisionen von bis zu 30 Prozent entgehen.