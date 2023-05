Jeff Perkins, Geschäftsführer von Friends Fiduciary, erklärte, ein Unternehmen, das auf Vertrauen basiere, habe gute Gründe, nicht länger in Russland tätig zu sein: »Es sieht nicht gut aus, wenn eine Marke des Vertrauens in einem Land am Geschäftsverkehr teilnimmt, in dem das Staatsoberhaupt vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wurde.«

Der IStGH hatte am 17. März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Er wird wegen Kriegsverbrechen und der Verschleppung Hunderter ukrainischer Kindern beschuldigt. Moskau bestreitet die Anschuldigungen und hält die Entscheidung des IStGH für bedeutungslos, da Russland kein Mitglied sei.