Die Bahninfrastruktur in Deutschland soll, so sieht es der Koalitionsvertrag vor, künftig gemeinwohlorientiert organisiert sein. Damit sollen nach dem Willen der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen die Gewinnabführungen aus dem Netz der Deutschen Bahn unterbunden werden. Diese hatten in der Vergangenheit zu einer massiven Verschlechterung der Bahninfrastruktur geführt und den Staatskonzern in Verruf gebracht.