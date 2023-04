Richterin Evette Pennypacker ordnete vorläufig eine begrenzte, dreistündige Befragung an, bei der Musk befragt werden könnte, ob er die Aussagen auf den Aufnahmen tatsächlich gemacht hat, und bezeichnete Teslas Argumente als »zutiefst beunruhigend«. Sie hege den Verdacht, dass es Prominenten wie Musk darum gehe, »der Verantwortung zu entgehen für das, was sie tatsächlich gesagt und getan haben«. In dem betreffenden Video soll die Aussage »Das Auto fährt selbst« gefallen sein. Der Clip demonstriere auch einige Funktionen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierten, so die Kläger unter Berufung auf mehrere Tesla-Ingenieure.