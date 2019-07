Der Streit in der Schlachterfamilie Tönnies eskaliert erneut: Robert Tönnies pocht auf einen Verkauf von Deutschlands größtem Fleischunternehmen. Der 41-Jährige beruft sich in einer Schiedsklage auf die 2017 außergerichtlich beigelegte Auseinandersetzung mit seinem Onkel, Mitgesellschafter Clemens Tönnies. Damals sei vereinbart worden, dass die Tönnies Holding verkauft wird, wenn es erneut zu Streitereien kommt.

Das ist nun offenbar der Fall: Bereits im vergangenen Jahr sei es zu "einer rasant fortschreitenden Zerrüttung" zwischen Clemens und Robert gekommen, zitiert die "WirtschaftsWoche" aus der Klageschrift. Bei der Einigung hatten sich beide noch dazu durchgerungen, den Konzern künftig gemeinsam als Gesellschafter führen zu wollen.

Zuvor hatten sie sich mehrere Jahre vor verschiedenen Gerichten über den Führungsanspruch und Gesellschaftsanteile gestritten. Robert ist der Sohn und Erbe des verstorbenen Firmengründers Bernd Tönnies.

Streit um Werkverträge und beim Thema Tierwohl

Clemens Tönnies will von einem Verkauf dagegen nichts wissen: "Wie auch immer mein Neffe agiert und was er über Jahre hinweg schon im Sinn gehabt hat: Mein Sohn Maximilian und ich werden das Unternehmen nicht verkaufen", teilte er der Nachrichtenagentur dpa zufolge schriftlich mit. "Wir sind hervorragend aufgestellt und sehr erfolgreich. Das ist so und das bleibt so."

Die Tönnies-Gruppe mit weltweit rund 16.000 Mitarbeitern hat 2018 mit dem Schlachten von Schweinen und Rindern einen Umsatz von 6,65 Milliarden Euro erzielt. Der Streitwert wird in der Klage laut dpa mit 600 Millionen Euro beziffert. Die Sache soll demnach von einer privaten Schiedsstelle verhandelt werden.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Streit um die Entnahme von Finanzmitteln, über die umstrittenen Werkverträge bei Tönnies und beim Thema Tierwohl gegeben. Robert Tönnies will jetzt, dass die im Einigungsvertrag festgehaltene Ausstiegsvereinbarung umgesetzt und ein Verkaufsprozess angestoßen wird, bei dem am Ende auch die jeweils andere Familienseite als Käufer des Unternehmens auftreten kann.

Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. in Bonn wollte sich laut dpa nicht dazu äußern, ob die Schiedsklage eingegangen ist.